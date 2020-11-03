Рада ухвалила закон для перейменування Фонду соцзахисту інвалідів

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» (№3965).

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення проєкту в цілому підтримали 293 народні депутати.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів. Так, запропоновано змінити назву на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою приведення назви Фонду соціального захисту інвалідів у відповідність до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-VІ.