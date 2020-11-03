Рада ухвалила закон для перейменування Фонду соцзахисту інвалідів

Рада ухвалила закон для перейменування Фонду соцзахисту інвалідів

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» (№3965).

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення проєкту в цілому підтримали 293 народні депутати.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів. Так, запропоновано змінити назву на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою приведення назви Фонду соціального захисту інвалідів у відповідність до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-VІ.

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