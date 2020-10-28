Уряд врегулював низку питань щодо роботи уповноваженого з прав осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів України схвалив постанову «Деякі питання організації роботи Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю».

Таке рішення було прийняте на черговому засіданні уряду у середу, 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Акт передбачає удосконалення процедури узгодження проектів законодавчих актів, що стосуються питань захисту прав i законних інтересів ociб з інвалідністю та готуються на розгляд Кабінету міністрів України, центральними органами виконавчої влади з Урядовим уповноваженим з прав oci6 з інвалідністю», - пояснив міністр КМУ Олег Немчінов у Телеграмі це рішення.

За його словами, це також дозволить врегулювати організаційні та матеріально-технічні питання роботи представників Урядового уповноваженого з прав ociб з інвалідністю в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Буде можливість забезпечення представництва уряду під час міжнародних зустрічей та форумів з організаціями та агенціями Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань захисту прав i законних інтересів ociб з інвалідністю.

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності oci6 з інвалідністю в Україні» центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за участю громадських організацій oci6 з інвалідністю у межах своїх повноважень забезпечують розроблення, peaлізацію та контроль державних програм щодо захисту прав i законних інтересів oci6 з інвалідністю, а також сприяють розвитку міжнародного співробітництва з цих питань.

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У 2017 році уряд прийняв рішення про запровадження посади Урядового уповноваженого з прав ociб з інвалідністю. В той же час цим рішенням не було врегульовано питання узгодження з Урядовим уповноваженим проектів законодавчих aктів, якi готуються на розгляд Кабінету мiністрів України, що не дозволяє Урядовому уповноваженому в повній мipi виконувати завдання щодо організації здійснення Кабінетом мiністрів України своїх повноважень з питань захисту прав i законних інтересів oci6 з інвалідністю та виконання Україною міжнародних зобов'язань у відповідній сфері.

У 2018 уряд запровадив інститут регіональних представників Урядового уповноваженого з прав oci6 з інвалідністю. Проте, через правову неврегульованість питань, пов'язаних з організаційним та матеріально-технічним забезпеченням, фактична робота представників Урядового уповноваженого на місцях не проводиться.