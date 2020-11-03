Тупицький заявляє, що йому хочуть підкинути підроблений паспорт РФ

Як передає Укрінформ, про це зазначив голова КС Олександр Тупицький під час пресконференції 3 листопада.

"Сьогодні не вистачає лише мого російського паспорта, якого у мене немає, але мені хочуть підкинути. Він буде, звичайно, сфальсифікований, цей російський паспорт, але його покажуть по телебаченню, його правоохоронці запишуть. А як можна доказати, що він підроблений? А як доказати, що він не тобою підроблений? А чи потрібен мені підроблений паспорт Російської Федерації? При фабрикації справи це потрібно, діватись немає куди, але для чого це робити?"- сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, голову КС Тупицького на понеділок, 2 листопада, викликали на допит у ДБР, проте він не з'явився.

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Допит мав відбутися у рамках кримінальних справ, у ході яких перевіряють голову КС на причетність до вчинення злочинів у складі злочинної організації. Зокрема, ДБР досліджує вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майна.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України".

Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.