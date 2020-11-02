У Європі цьогоріч зафіксували 169 нападів на журналістів

У Раді Європи упродовж 2020 року зафіксували 169 повідомлень про переслідування представників ЗМІ - випадки убивств, нападів, залякувань тощо.

Такі дані оприлюднені на Платформі Ради Європи та партнерських організацій із захисту журналістики та безпеки журналістів, передає власний кореспондент Укрінформу.

Із-поміж 169 випадків нападів на представників медіа у 2020 році, які зафіксовано у 31 країні, 10 відбулися в Україні.

За даними РЄ, нині у країнах Європи 116 журналістів перебувають в ув’язненні, а 24 випадки убивств представників медіа досі залишаються без покарання.

«Напади на журналістів та інших представників ЗМІ є особливо серйозними порушеннями прав людини. Адже такі дії спрямовані не лише проти окремих осіб, а підривають права інших на отримання інформації, руйнують публічні дискусії, що є основоположним чинником плюралістичної демократії», - заявили у Раді Європі з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається 2 листопада.

У Раді Європи закликали країни-члени розв'язати порушені проблеми на найвищому політичному національному і міжнародному рівнях.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко під час громадських слухань з питань захисту прав журналістів заявив, що в Україні щоп’ять днів трапляються випадки фізичної агресії щодо журналістів.

У свою чергу, виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк повідомила, що з початку 2020 року в Україні сталося понад 180 випадків порушення свободи слова, більшість з яких пов’язана з фізичною агресією.