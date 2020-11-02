Гроші «коронавірусного» фонду: Разумков закликав Раду не забувати про пріоритети

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав відповідально ставитися до використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав на засіданні погоджувальної ради.

"Я думаю, що ми всі з вами бачили новини за минулий тиждень. У першу чергу я хотів би звернутися і до комітетів, але в першу чергу, до комітету з питань бюджету. Давайте відповідально ставитися до того, куди ми витрачаємо кошти "ковідного" фонду. Я розумію, що в нас багато галузей, які потребують підтримки, в тому числі, в культурному сенсі, я маю на увазі і кіно, і фото, і театри і все інше, що потребує підтримки держави Україна сьогодні. Але в першу чергу давайте виставляти пріоритети", - зазначив Голова ВР.

Дмитро Разумков додав, що медики, вчителі, військовослужбовці на сході держави, правоохоронці також виконують функції з безпосереднім ризиком, пов'язаним з їх роботою, в тому числі, і з COVID-19.

"Тому я впевнений, що Верховна Рада як завжди, буде приймати виважене рішення і розуміти, куди треба направляти кошти яких сьогодні не так багато, як нам би з вами хотілося", - відзначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 23 жовтня вже витрачено 34,1 млрд грн, що становить 52% від загальної суми.

Зокрема, на сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%.