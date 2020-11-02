Сім'я посла України в Турецькій Республіці самоізолювалася через коронавірус

Сім'я посла України в Турецькій Республіці Андрія Сибіги самоізолювалася через коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це дипломат написав у Фейсбуці.

"Covid наздогнав і нашу сім’ю - до 12.11 на самоізоляції. Дуже неприємна річ. Бережіть себе і свої сім’ї, не легковажте симптомами та основними правилами запобігання захворюванням. Бажаю всім здоров’я", - зазначив Сибіга.

Він пожартував, що дипломатичний імунітет не захищає від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959.