У Києві – 577 нових випадків коронавірусу, п’ятеро хворих померли

На сьогодні, 29 жовтня, в столиці вже 36 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 577.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 577 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 726 киян", - повідомив Кличко.

За його словами, захворіли 314 жінок віком від 18 до 84 років, 225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв, 19 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

До лікарень столиці потрапили 63 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 259 людей. Усього коронавірус подолали 12 405 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 129, в Дніпровському - 104 та в Дарницькому районі - 75 випадків", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.