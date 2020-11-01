Зеленський привітав соцпрацівників із професійним святом

Зеленський привітав соцпрацівників із професійним святом

Укрінформ
Працівники соціальної сфери були і будуть яскравим втіленням милосердя, гуманізму, людяності та вірності своєму покликанню.

 Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський, вітаючи соцпрацівників із професійним святом, повідомляє пресслужба глави держави.

"Професія, якій ви присвятили своє життя, необхідна і важлива. Ви завжди були й будете яскравим втіленням милосердя, гуманізму, людяності та вірності своєму покликанню", - зазначив очільник держави.

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Він додав, що в умовах пандемії коронавірусу працівники соціальної сфери піддаються значній небезпеці, проте продовжують працювати й щоденно дбають, щоб в умовах карантину громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, сім’ї у складних життєвих обставинах отримували соціальні послуги.

Зеленський подякував соцпрацівникам за працю, готовність завжди надавати підтримку вразливим верствам населення.

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День соціального працівника - професійне свято України. Відзначається щорічно у першу неділю листопада.

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