Депутатська група «Довіра» закликає провести вакцинацію соцпрацівників від грипу

Депутатська група «Довіра» закликає провести вакцинацію соцпрацівників від грипу

Укрінформ
Депутатська група «Довіра» звернулася до Кабінету Міністрів щодо необхідності вакцинації соціальних працівників з метою профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань.

Про це заявив її голова Олег Кулініч під час виступу у парламенті, повідомили Укрінформу у пресслужбі групи.

«До депутатської групи «Довіра» постійно надходять звернення з різних областей з проханням вжити заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань і провести вакцинацію серед соціальних працівників по всій території України. Тому хочу закликати Прем’єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль, а також дати доручення профільному міністерству терміново вжити необхідних заходів. Адже сезон захворюваності на грип та ГРВІ вже розпочався», - зазначив Кулініч.

За його словами, соціальні працівники належать до груп підвищеного ризику інфекційних та застудних захворювань, адже безпосередньо спілкуються з великою кількістю людей різних вікових та соціальних груп.

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«Саме соціальні працівники, особливо в умовах карантину, дбають про те, щоб літні люди, особи з інвалідністю та інші вразливі верстви населення отримували необхідні соціальні послуги. Тому вони, як і медики, в цих складних умовах теж перебувають на передовій», - вважає депутат.

Він наголосив, що завдання держави - захистити соціальних працівників, особливо у період сезонних захворювань та карантину. А найефективнішим методом профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань, за інформацією МОЗ, є вакцинація.

За інформацією Держстату, в Україні кількість працівників, що надають соціальну допомогу, становить 825 тис. осіб.

Фото: депутатська група «Довіра»

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