Депутатська група «Довіра» закликає провести вакцинацію соцпрацівників від грипу

Депутатська група «Довіра» звернулася до Кабінету Міністрів щодо необхідності вакцинації соціальних працівників з метою профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань.

Про це заявив її голова Олег Кулініч під час виступу у парламенті, повідомили Укрінформу у пресслужбі групи.

«До депутатської групи «Довіра» постійно надходять звернення з різних областей з проханням вжити заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань і провести вакцинацію серед соціальних працівників по всій території України. Тому хочу закликати Прем’єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль, а також дати доручення профільному міністерству терміново вжити необхідних заходів. Адже сезон захворюваності на грип та ГРВІ вже розпочався», - зазначив Кулініч.

За його словами, соціальні працівники належать до груп підвищеного ризику інфекційних та застудних захворювань, адже безпосередньо спілкуються з великою кількістю людей різних вікових та соціальних груп.

«Саме соціальні працівники, особливо в умовах карантину, дбають про те, щоб літні люди, особи з інвалідністю та інші вразливі верстви населення отримували необхідні соціальні послуги. Тому вони, як і медики, в цих складних умовах теж перебувають на передовій», - вважає депутат.

Він наголосив, що завдання держави - захистити соціальних працівників, особливо у період сезонних захворювань та карантину. А найефективнішим методом профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань, за інформацією МОЗ, є вакцинація.

За інформацією Держстату, в Україні кількість працівників, що надають соціальну допомогу, становить 825 тис. осіб.

Фото: депутатська група «Довіра»