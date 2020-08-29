Зеленський підписав закон про підвищення "мінімалки"

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"", згідно з яким із 1 вересня мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.

Нагадаємо, глава держави заявляв, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року – це лише перший етап. Як передбачається, другим етапом стане підвищення з 2021 року до 6 тис. грн, а впродовж наступного року мінімальна заплата зросте до 6,5 тис. грн.

"Це ті кроки, які ми можемо зробити у напрямку достойного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада ухвалила цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

29 серпня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" і передав його на підпис Президенту.

На сьогодні мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.