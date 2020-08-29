Закон про збільшення

Закон про збільшення "мінімалки" передали на підпис Президенту

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"», згідно з яким із 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становитиме 5 тис. грн. Наразі закон передано на підпис Президенту.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3963, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 29 серпня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Володимиру Зеленському.

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

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Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 грн (підвищення становитиме 5,86%).

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Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада ухвалила цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

На сьогодні мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

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