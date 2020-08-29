Закон про збільшення "мінімалки" передали на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"», згідно з яким із 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становитиме 5 тис. грн. Наразі закон передано на підпис Президенту.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3963, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 29 серпня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Володимиру Зеленському.

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 грн (підвищення становитиме 5,86%).

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада ухвалила цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

На сьогодні мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.