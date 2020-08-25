Глава Мінфіну розповів, де знайдуть гроші на підвищену "мінімалку"

Рішення парламенту про підвищення мінімальної заробітної плати (МЗП) з 1 вересня тягне 4 млрд грн додаткових видатків бюджету; їх профінансують за рахунок економії на обслуговуванні державного боргу та збільшення надходжень від окремих податків.

Як передає Укрінформ, про це сказав, виступаючи у Верховній Раді, міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Для реалізації зазначених ініціатив у проєкті змін до держбюджету на 2020 рік передбачено збільшення видатків на 4 млрд гривень», - заявив Марченко.

У пресслужбі пояснили, що збільшення видатків на виплату підвищених розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки буде здійснено:

за рахунок економії видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» у сумі 3,5 млрд грн, що утворилася, зокрема, через відхилення фактичного курсу гривні щодо іноземних від прогнозного, що використовувався при підготовці держбюджету- 2020 (зі змінами);

перегляду прогнозу доходів держбюджету у зв’язку з підвищенням МЗП із 1 вересня 2020 року до 5 000 гривень.

Так, доходи буде збільшено на 0,5 млрд грн, зокрема податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (0,4 млрд грн), податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (0,1 млрд гривень).

«Загалом запропоновані зміни стимулюватимуть зростання споживчого попиту, забезпечать детінізацію «сірих» зарплат. Це дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян», - підсумував Марченко.

Сьогодні, 25 серпня 2020 року, Верховна Рада Україна підтримала в цілому ініційований Президентом України Володимиром Зеленським проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік». Документом передбачено поетапне збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня на рівні 5 000 гривень на місяць (зростання на 5,9%).

Водночас буде збережено співвідношення між розмірами посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося цього року, - 44,5%.