У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку” у 5000

Збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень - це той рівень, який Міністерство фінансів може профінансувати.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі одного з телеканалів сказав перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"5000 грн - це той рівень, який ми зараз можемо профінансувати. Ми можемо говорити про будь-яку суму мінімальної заробітної плати, проте ми маємо розуміти, що, в першу чергу, ми маємо це зіставляти зі своїми можливостями. Наприклад, підняття до 5000 грн мінімальної зарплати - це всього лише 277 грн по відношенню до зараз, на 3 місяці коштує 3 млрд гривень. І це виключно по тих видатках, які проводяться з державного бюджету", - сказав Улютін.

За його словами, питання щодо підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати обговорюється вже досить давно.

"Ця ініціатива Президента прораховувалась, і тому не виходила на загал. Коли ми зрозуміли, що це фінансово можливо, коли ми порахували, що і Пенсійний фонд, і місцеві бюджети отримують свою частину від цього збільшення, - Президент цю ініціативу вніс від себе як підняття до 5000 (гривень - ред.) мінімальної заробітної плати з 1 вересня", - сказав Улютін.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року МЗП зросте до 5 000 грн (+277 грн, або +5,9%). З 1 січня 2021 року - зросте до 6 000 грн (+1000 грн, або +20%). З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6 500 грн (+500 грн, або +8,3%).