Гроші в бюджеті на підвищення "мінімалки" є - депутат

Заощаджені на курсовій різниці гроші спрямують на підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету Олександр Трухін в ефірі телеканалу "ДОМ", передає Укрінформ.

"Така ініціатива підняття до 6-6,5 тисячі гривень знайде своє відображення в проекті Державного бюджету, який буде внесений до стін парламенту терміном, я сподіваюся, 15 вересня. Ми розпочнемо обробляти ці ініціативи від президента, і вони знайдуть своє втілення в наступному році. Гроші на це все у нас є в бюджеті.

На сьогодні ми маємо економію щодо обслуговування зовнішнього боргу через курсову різницю. Простою мовою: долар до гривні був дешевшим, ніж прогноз, який був закладений у Держбюджеті. Відповідно нам для того, щоб виплатити доларових боргів державі, сформованих не нами, не нашим урядом, не нашою командою, а в попередні роки іншими управлінцями, знадобилося менше. Тому частина гривневої маси залишилася в економіці у бюджеті країни, і ми ці гроші вважаємо правильним направити на зростання добробуту громадян - пенсіонерів і працюючих. Розуміємо, що це не просте завдання, що для цього знадобляться гроші. Гроші є, політична воля є", - повідомив Трухін.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні. Підвищення планується провести в три етапи за таким графіком:

з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата буде збільшена до 5 тисяч гривень на місяць; з 1 січня наступного року - до 6 тисяч грн; з 1 липня 2021 року - до 6,5 тисяч грн.