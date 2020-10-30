МОЗ оновило перелік країн «зеленої» та «червоної» зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн зеленої та червоної зони станом на 30 жовтня.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку наведені дані стосовно держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зокрема, зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

Як повідомляється, в Україні станом на 30 жовтня цей показник складає 228, 2 активний випадок на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до зеленої зони.

До “червоної” зони віднесено 50 країн, зокрема Андорра, Бельгія, Чеська Республіка, Люксембург, Вірменія, Словенія, Іспанія, Чорногорія, Польща, Італія, Угорщина та інші. Також до червоної зони віднесено 12 країн щодо яких немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

До “зеленої” зони віднесли Німеччину, Данію, Швецію, Ізраїль, Сербію, Грецію, Єгипет та інші.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.

Станом на ранок 30 жовтня в світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу.