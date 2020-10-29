Зараз для українців відкриті кордони 59 країн – Кулеба

Станом на 29 жовтня відкритими або відносно відкритими для українців є 59 країн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз відкритими або відносно відкритими країнами, в які пускають українських громадян, таких країн є 59. З минулого брифінгу, який відбувся 13 жовтня, до списку додалася одна країна – Узбекистан", - зазначив Кулеба.

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Міністр додав, що через пандемію COVID-19, яка вирує у всьому світі, можливостей для подорожей все менше.

"МЗС продовжує працювати над тим, щоб можливість в'їзду українців до інших країн світу розширювалися", - зауважив міністр.

Він нагадав, що на сайті МЗС функціонує інтерактивна карта, де можна дізнатися всі деталі про можливість та умови в'їзду та транзиту для українців у будь-якій країні.

Як повідомлялося, В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.