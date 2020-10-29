Зараз для українців відкриті кордони 59 країн – Кулеба
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Станом на зараз відкритими або відносно відкритими країнами, в які пускають українських громадян, таких країн є 59. З минулого брифінгу, який відбувся 13 жовтня, до списку додалася одна країна – Узбекистан", - зазначив Кулеба.
Міністр додав, що через пандемію COVID-19, яка вирує у всьому світі, можливостей для подорожей все менше.
"МЗС продовжує працювати над тим, щоб можливість в'їзду українців до інших країн світу розширювалися", - зауважив міністр.
Він нагадав, що на сайті МЗС функціонує інтерактивна карта, де можна дізнатися всі деталі про можливість та умови в'їзду та транзиту для українців у будь-якій країні.
Як повідомлялося, В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.