Активісти звернулися до Кабміну через ситуацію з COVID-19 на окупованих територіях

Низка громадських організацій звернулася до Кабміну у зв’язку з критичною гуманітарною ситуацією з COVID-19 на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням громадську організацію ZMINA.

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не мають можливості отримати якісний медичний супровід, відсутній постійний контакт із сімейним лікарем для контролю стану здоров’я", - йдеться у зверненні.

Повідомляється, що в Криму і на Донбасі відбувається неконтрольоване поширення інфекції через відсутність коректної оцінки рівня захворюваності на COVID-19 та масового тестування.

"Стався колапс медичної системи на окупованих територіях, оскільки медики не справляються з навантаженням, в окремих населених пунктах повідомляється про перевантаження медзакладів утричі, використовуються санаторії, не призначені для перебування хворих і без медичного персоналу, а час очікування машини швидкої допомоги може становити до 10 годин через перевантаження лікарень, подекуди медики взагалі не виїздять на виклик", - стверджують правозахисники.

Вони закликають "провести термінове засідання уряду чи урядову нараду під головуванням прем’єр-міністра або профільного віцепрем’єр-міністра України та спростити процедури оформлення і надання гуманітарної допомоги міжнародними організаціями".

"Для допомоги жителям тимчасово окупованих територій українська влада серед іншого може подбати про варіанти забезпечення онлайн-консультування хворих, створення доступних інформаційних матеріалів", - указують автори звернення.

Організації, серед яких БФ "Восток SOS", Центр прав людини ZMINA, ГО "Донбасс СОС", БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", Громадський холдинг "Група впливу", БФ "Право на захист", ГО КримSOS, ГО "Трибун", вважають за необхідне винести обговорення критичної гуманітарної ситуації на міжнародні майданчики.

"Громадські організації також переконані у важливості порушення питання про гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях через пандемію COVID-19 на зустрічах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи; винесення питання на міжнародний рівень для тиску на державу-окупанта у зв’язку з невиконанням нею зобов’язань щодо захисту цивільного населення, організації доступу гуманітарної допомоги з медичними препаратами та засобами індивідуального захисту для мешканців тимчасово окупованих територій", - підсумовується у документі.

Фото: CTK Photo/Укрінформ