Іноземці, які постійно живуть в Україні, зможуть здобути вищу освіту за кошти бюджету - МОН

Кабінет Міністрів скасував обмеження на здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

«З метою приведення підзаконного акта у відповідність до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту» сьогодні, 28 жовтня 2020 року, на засіданні уряду був схвалений проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалений документ скасовує обмеження на здобуття вищої освіти, зокрема за кошти державного та місцевих бюджетів, іноземцями та особами без громадянства, у тому числі закордонними українцями, які постійно проживають в Україні. Це також стосується осіб, яких визнали біженцями в Україні, та людей, які потребують додаткового захисту.

Вступ зазначених осіб до закладів вищої освіти здійснюватиметься нарівні з громадянами України.

Реалізація документа не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів, уточнюють у МОН.