У проєкті бюджету-2021 на освіту передбачено майже 174 мільярди — Мінфін

На фінансування освіти у проєкті державного бюджету на 2021 рік передбаченои майже 174 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, якого цитує Урядовий портал, передає Укрінформ.

За словами Єрмоличева, у проєкті бюджету-2021 практично досягнуто показника фінансування освіти у 7% ВВП, визначеного Законом України «Про освіту». Зокреа, з урахуванням прогнозних обсягів видатків місцевих бюджетів він становитиме 6,7% ВВП.

«Щодо бюджетних індикаторів загальної середньої освіти варто зауважити, що у проєкті бюджету на 2021 рік передбачено зростання зарплати вчителів на 30%. Для цього збільшили освітню субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам обсягом 102,5 млрд грн (+21,2 млрд, порівняно з 2020-м). Ідеться про оплату праці більше 400 тисяч учителів», - розповів Єрмоличев.

Він додав, що закладено й кошти на підтримку Нової української школи.

«Наступного року за навчальні парти сядуть близько 440 тисяч першокласників. Для забезпечення їх освітніх потреб передбачено 1,3 млрд гривень. Розуміємо, що без належної підготовки вчителів запровадити зміни у системі освіти складно. Саме тому заклали 100 млн для впровадження нових методик навчання і професійного розвитку учителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»», - розповів Єрмоличев.

Окрім того, за його словами, наступного року буде продовжено реалізацію проєктів з будівництва, реконструкції і капремонту закладів загальної середньої освіти, а також формування там нового освітнього простору.

«Збільшили вдвічі, до 1 млрд гривень, обсяги субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів». Розраховуємо на ці кошти побудувати та оновити 300 шкіл», - поінформував Єрмоличев.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 жовтня задля розгляду в першому читанні проєкту закону про державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 14 вересня на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.