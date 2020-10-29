СБУ заблокувала контрабанду текстилю на сотні мільйонів

Служба безпеки України викрила масштабну схему нелегального імпорту в нашу країну текстильної продукції на сотні мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що керівництво одного з металургійних заводів організувало оборудку зі штучного створення податкового кредиту, який після відшкодування державою переводили в готівку через фіктивні фірми. Разом з тим посадовці у податкових системах протиправно змінювали номенклатуру продукції, проводячи так звану «скрутку товару», - йдеться у повідомленні.

СБУ блокувала незаконний імпорт текстилю / Фото: ssu.gov.ua

Як зазначається, у результаті металургійний завод «на папері» виготовляв текстильну продукцію, яку нібито реалізовував комерційним структурам. Насправді ділки ввозили текстиль контрабандою та реалізовували в Україні за готівку, в тому числі на відомому одеському ринку, вказують в СБУ. За попередніми оцінками збитки держави від цієї схеми становлять майже 140 млн гривень.

Правоохоронці провели слідчі дії у трьох регіонах. У ході обшуків вилучені оригінали документації, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Досудове слідство триває.