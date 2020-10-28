СБУ зупинила аферу із ввезенням в Україну зенітно-ракетних комплексів

Служба безпеки викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для ЗСУ.

Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару. Також для незаконного переправлення продукції через державний кордон ділки використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.

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Оборудка з митним оформленням завдала збитків держбюджету на понад 20 млн гривень.

Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон.

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів, правоохоронці виявили документи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Головного слідчого управління СБУ за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ, триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

Фото: СБУ