Для Повітряних сил планують закупити Ан-178 та Ан-74 - Уруський

Ситуація із забезпеченням ЗСУ авіаційною технікою є незадовільною, однак уряд робить все можливе, аби виправити це. Наразі завершуються переговори з ДП «Антонов» на поставку Повітряним силам літаків АН-178 та АН-74.

Про це 28 жовтня під час брифінгу, присвяченого підсумкам роботи Урядової комісії з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, повідомив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає кореспондент Укрінформу.

«Ситуація з забезпеченням авіаційною технікою в наших Збройних силах є незадовільною. І це не є секретом, що протягом всього періоду незалежності України ми не закупили жодного літака. Але це не означає, що ті літаки, які знаходяться сьогодні на озброєнні, не можуть бути експлуатованими. Всі вони за умов проведення ремонтів, модернізації, здійснення всіх правил, які повинні здійснюватися в період експлуатації бойової техніки, можуть бути використані в наших ЗСУ», - зазначив Уруський.

Він нагадав, що ЗСУ тривалий час фінансували за залишковим принципом, що призвело до того стану, в якому зараз є Повітряні сили.

Наразі уряд робить все можливе, аби виправити ситуацію, запевнив віцепрем'єр.

«Можу доповісти, що вже сьогодні Міністерство оборони узгоджує останні штрихи контракту з державним підприємством «Антонов» щодо закупівлі літаків АН-178, а в наступному році передбачаємо закупити за контрактом також з нашими авіаторами літаки АН-74», - повідомив Уруський.

Щодо перспектив закупівлі винищувачів для Повітряних сил за кордоном, Уруський підтвердив, що такі плани дійсно існують. Однак ці програми дороговартісні і без ґрунтовного аналізу, без розгляду цього питання урядом та на засіданні РНБО такі рішення прийматись не можуть.

Він також відзначив, що закуповуючи техніку, треба аналізувати наперед які засоби боротьби будуть протидіяти такій техніці. Зокрема, наразі зростає значення безпілотних літальних апаратів, тож підходи до озброєння ЗСУ мають визначатись на самому високому рівні.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків.

Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 жовтня під час засідання уряду голова Урядової комісії з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив про головні причини катастрофи. Серед них - відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадовців Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів в університеті та недостатня професійна підготовка екіпажу до непередбачуваних ситуацій.