В Україні є потужності, аби виробляти вакцину від COVID-19 - науковець

В Україні є потужності, аби виробляти вакцину від COVID-19 - науковець

Укрінформ
В Україні є потужності, щоб виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.

Про це сказав член-кореспондент НАН України, голова наглядової ради НВП "ДіапрофМед" Микола Співак 28 жовтня на брифінгу щодо українського кандидата на вакцину від COVID-19, передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні є потужності, є декілька дуже сильних підприємств. Це підприємства "Лікхім-Харків", "Індар", "Фармак", "Артеріум", - сказав Співак.

Він зазначив, що український кандидат у вакцину має пройти ще деякий час для того, щоб вже стати вакциною.

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Співак наголосив, що кандидат у вакцину є суто українським, бо у ньому використовується саме український білок.

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Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

В Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 7 474.

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