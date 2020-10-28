В Україні є потужності, аби виробляти вакцину від COVID-19 - науковець

В Україні є потужності, щоб виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.

Про це сказав член-кореспондент НАН України, голова наглядової ради НВП "ДіапрофМед" Микола Співак 28 жовтня на брифінгу щодо українського кандидата на вакцину від COVID-19, передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні є потужності, є декілька дуже сильних підприємств. Це підприємства "Лікхім-Харків", "Індар", "Фармак", "Артеріум", - сказав Співак.

Він зазначив, що український кандидат у вакцину має пройти ще деякий час для того, щоб вже стати вакциною.

Співак наголосив, що кандидат у вакцину є суто українським, бо у ньому використовується саме український білок.

Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

В Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 7 474.