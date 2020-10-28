У 76-ту річницю вигнання з України нацистських загарбників Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Офіс Президента.

«Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру», – сказав глава держави.

Зазначається, що від імені Президента України було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у Парку вічної слави у столиці.

Як повідомлялося, в Україні щороку 28 жовтня відзначають День визволення України від нацистських загарбників.

Цього дня у 1944 році було остаточно вигнано війська нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

Фото: Офіс Президента