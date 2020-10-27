Разумков підписав постанову про створення «антиковідного» Нацштабу на чолі з Зеленським

Голова ВР Дмитро Разумков підписав постанову, в якій Президенту рекомендується створити та очолити Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідна інформація зазначається в картці проєкту постанови №4228 , опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що спікер підписав її 26 жовтня.

При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня апарат ВР передає для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях ВР. Постанова №4228 набуває чинності наступного дня після її опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову №422, згідно з якою рекомендувала Президенту створити та очолити Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Головними завданнями Нацштабу визначено запровадження єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії для всіх хворих на COVID-19 або тих громадян, які виявили симптоми, забезпечення ефективної безкоштовної діагностики й тестування на коронавірусом, відновлення системи невідкладної медичної допомоги – медичних бригад мінімального складу, а також надання додаткової доплати в розмірі до 300% місячної зарплати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу при COVID-19.

Фото: ВР