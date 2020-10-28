В Україні видали більше 5 тисяч електронних висновків про народження дитини

В Україні вже видано більше п'яти тисяч електронних медичних висновків про народження дитини у рамках проєкту єМалятко.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Взагалі в єМалятко входить дев'ять послуг, які можливо зробити в електронний спосіб. Уже зробили більше 5 тисяч електронних висновків про народження дитини", - сказав Степанов.

Він зазначив, що на сьогодні вже близько 200 закладів охорони здоров'я роблять відповідний електронний висновок.

Як повідомляв Укрінформ, єМалятко – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує послуги, пов’язані із народженням дитини, в одну. Вперше послугу єМалятко запущено на початку січня 2020 року в Харкові. Станом на кінець серпня цього року послугою єМалятко скористалось 20 тис. батьків.