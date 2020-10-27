У Києві презентують 120 історій свідків Голодомору

Музей Голодомору та Ukraїner здійснили впродовж липня-вересня масштабну експедицію у пошуках свідків Голодомору, результати якої будуть представлені у проєкті, реалізованому за підтримки Українського культурного фонду.

Про це повідомляється на сайті Музею Голодомору, передає Укрінформ.

«За два місяці команда об’їхала 9 областей України, щоб знайти свідків Голодомору та записати їхні розповіді. Протягом 30 днів учасники відвідали 64 населені пункти з 33 районів, де записали свідчення 120 очевидців Голодомору, поспілкувалися із 50-ма краєзнавцями та відкрили 66 місць масового поховання жертв геноциду. Під час експедиції свідки Голодомору передали до музею унікальні речі, що розповідають про родинні історії під час геноциду», - ідеться в повідомленні.

За словами куратора проєкту Лариси Артеменко, маршрут дослідників пролягав Київською, Чернігівською, Сумською, Житомирською, Вінницькою, Черкаською, Кіровоградською, Одеською та Миколаївською областями.

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Як зазначається, презентація проєкту «Голодомор: мозаїка історії» відбудеться 28 жовтня о 12:00 в приміщенні музею. На його офіційній сторінці буде доступна пряма трансляція події.