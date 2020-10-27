Конкурс «Книжкова столиця» оголосив прийом заявок

Український інститут книги у партнерстві з Українським культурним фондом проводить конкурс на звання «Книжкової столиці України - 2022».

Про це повідомляється на сайті УІК, передає Укрінформ.

«Подача заявок уже розпочалася і триватиме до 30 березня 2021 року. Взяти участь у конкурсі можуть виключно органи місцевого самоврядування. Переможця за результатами ретельного відбору назвуть 15 грудня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, переможець, окрім самого звання, отримає до 10 млн грн на реалізацію різноманітних проєктів, пов’язаних із промоцією читання та підтримкою місцевих видавців і авторів. Тож одним із критеріїв відбору буде спроможність та готовність громади реалізувати портфель ініціатив і протягом року системно працювати у цьому напрямку.

Зокрема, це можуть бути такі активності, як купівля книжок, розкриття потенціалу локацій для проведення літературних заходів, формування попиту на літературні продукти, підтримка професійного розвитку представників галузі літератури, книговидання та книгорозповсюдження тощо.

В УІК уточнили, що «Книжкова столиця» - це лише одна з номінацій конкурсу «Культурні столиці України». Тож у грудні наступного року нагороди отримають ще «Велика культурна столиця» та «Мала культурна столиця». Загальний призовий фонд конкурсу становить 40 млн грн.