Закриття шкіл мало сприяє зниженню захворюваності – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я наголосили, що закриття шкіл з метою боротьби з пандемією коронавірусу є малоефективним заходом.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері регіональний директор європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге.

«Закриття шкіл мало сприяє зниженню захворюваності, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, котрі знаходяться у важкій життєвій ситуації. Діти та підлітки мають бути ознайомлені з заходами з метою боротьби зі сплеском хвороби COVID-19», – заявив Клюге.

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

✅School closures do little to control infection so should remain open

✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

✅Children/adolescents must be involved in decisions

👉guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj — Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19. При цьому 32 182 568 осіб одужали, 1 164 520 пацієнтів померли.