Закриття шкіл мало сприяє зниженню захворюваності – ВООЗ

Закриття шкіл мало сприяє зниженню захворюваності – ВООЗ

Укрінформ
У Всесвітній організації охорони здоров'я наголосили, що закриття шкіл з метою боротьби з пандемією коронавірусу є малоефективним заходом.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері регіональний директор європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге.

«Закриття шкіл мало сприяє зниженню захворюваності, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, котрі знаходяться у важкій життєвій ситуації. Діти та підлітки мають бути ознайомлені з заходами з метою боротьби зі сплеском хвороби COVID-19», – заявив Клюге.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19. При цьому 32 182 568 осіб одужали, 1 164 520 пацієнтів померли.

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