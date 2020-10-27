У день виборів із дільниць госпіталізували 50 осіб, одна людина померла — МОЗ

У день голосування на місцевих виборах, 25 жовтня, з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 людей, одна людина померла.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, передає Укрінформ.

«Зареєстровано 250 викликів «швидкої» до дільниць, 50 людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця до приїзду «швидкої», – сказав Ляшко.

За його словами, загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм, грубих їх порушень не було. «Найчастіше порушення на виборчих дільницях – це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій», – зазначив Ляшко.

Він висловив переконання, що місцеві вибори не мають призвести до спалаху коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.