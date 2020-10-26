Метою держави має бути щастя для кожного українця – учасники Національного круглого столу

У Чернівцях 26 жовтня відбувся четвертий Національний круглий стіл на тему «Щастя як мета», під час якого його учасники дискутували про те, чому українці є щасливими або нещасливими, сперечалися щодо того, чи має держава відповідати за щастя своїх громадян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній, тема «Щастя як мета» в програмі Національних круглих столів є основною, а всі решта – підпорядкованими їй.

«Успішні нації в Європі не даремно - найщасливіші нації. Вони самі досліджують цей феномен. Наприклад, в Данії є інститути з дослідження щастя. Українці значною мірою є поки що, на жаль, нещасливою нацією. Вони змушені емігрувати за кордон. Нація, вимираюча в прямому розумінні. І ми зібрали цей круглий стіл, щоб поговорити: щастя – це індивідуальне поняття чи це суспільна категорія і що може зробити держава для того, щоб українці наближалися до цього щастя», - сказав він.

Доній зазначив, що потрібно зробити так, щоб наслідками боротьби українців користувалися не олігархат та політичний бомонд, щоб кожен з українців отримав право на щастя.

«На цей момент правом на щастя в Україні впродовж 30 років володіють фінансові і промислові еліти і їхні діти. А може щось неправильне є в побудові нашої держави? Може, держава не є мета, а лише засіб? А якщо засіб, то для чого? У нас є теорія, що цією ціллю повинне бути щастя для кожного українця і українки», - зауважив Доній.

Своєю чергою голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович висловив переконання, що це справа держави – робити людей щасливими.

«Це єдине, заради чого державу потрібно вигадувати. Якщо держава існує заради якихось інших речей, такі держави взагалі непотрібні. Єдина мета держави – це людське щастя», - сказав Дробович.

Втім він зазначив, що жодні зусилля держави без волі і бажання самої людини бути щасливою, без наявності культури в суспільстві, зорієнтованої на щастя, просто безсилі.

«Держава має створити такі умови, щоб люди хотіли бути щасливими, щоб вони розуміли, нащо вони державі треба, нащо державний бюджет, нащо міська рада – все це службові інструменти для досягнення щастя, комфорту, нормального співіснування, нормальної комунікації суб’єктів. Ті, хто придумали держави, в європейському розумінні слова, саме для цього їх і придумали», - зауважив голова УІНП, додавши, що ніяке щастя неможливе без нормального, здорового суспільства, яке поважає права людини, людську гідність.

Своєю чергою письменник, літературознавець Володимир Єшкілєв висловив думку, що «щастя дивним чином поєднане з часом». Кожна епоха має свій ритм, свій темп. І так само кожна людина має цей темп.

«Українці почуваються нещасливими тому, що ритм теперішнього часу задається не в Україні, задається за її межами. І українці як нація людей соціальних, розкритих на спілкування, на комунікацію, безперечно, страждають від відчуття неспівпадіння з ритмами часу. Напевно, нам потрібно трошки прискоритися, щоб встигати за глобальним часом, за тим потоком буття, яке нас оточує. Як це робити? Технології опанування часу для щастя, а так само щастя для часу – це є, напевно, одне з найскладніших завдань», - зазначив Єшкілєв.

Водночас поет Василь Кузан заперечив йому. «Я думаю, що українці щасливі. І 10 мільйонів українців живуть за кордоном і почуваються щасливими… Якби ставили запитання про особистісне щастя, більшість людей щасливі. А от на суспільному рівні ми не відчуваємо себе захищеними в цій державі, ми не відчуваємо себе такими, що можуть реалізувати свої можливості. На жаль, треба констатувати, що нація не є щасливою повною мірою», - сказав він.

Філософ, журналіст Святослав Вишинський спробував, зокрема, пояснити, чому українці за кордоном почувають себе щасливими.

«Коли українці виїжджають за кордон, вони вбудовуються в уже готову систему економічних, суспільних відносин і там віднаходять своє щастя. Це риторичне запитання, яке ми постійно маємо собі задавати: а чому ми не можемо таку систему відносин побудувати тут, в Україні?» - зауважив Вишинський.

В обговоренні також взяли участь - історик, публіцист, журналіст Олександр Зінченко, відомий релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч Ігор Козловський, бізнесмен, автор книги «Омріяна Україна» Олексій Толкачов, модель, власниця модельного агентства, поетеса Дана Оханська, письменник Вадим Яковлєв, телеведуча, поетеса Тетяна Коваленко.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова».

Також мають відбутися круглі столи: 9 листопада у Кривому Розі – на тему «Екологія»; 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.