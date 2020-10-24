До переліку країн «червоної» зони додалася Польща

Міністерство охорони здоров'я України додало Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Молдову до переліку країн "червоної зони".

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Телеграмі.

До оновленого переліку країн "червоної" зони, зокрема, увійшли: Чехія, Словаччина, Грузія, Польща, Румунія, Молдова, Хорватія, США та Ізраїль.

До зеленого списку потрапили: Угорщина, РФ, Білорусь, Домініканська Республіка, Туреччина та Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за рівнем поширення коронавірусу.

Читайте також: У президента Польщі виявили коронавірус

У Польщі за минулу добу зафіксовано 13 628 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 179 осіб. Показник смертності є найвищим від початку пандемії COVID-19.