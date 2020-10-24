До переліку країн «червоної» зони додалася Польща

До переліку країн «червоної» зони додалася Польща

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я України додало Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Молдову до переліку країн "червоної зони".

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Телеграмі.

До оновленого переліку країн "червоної" зони, зокрема, увійшли: Чехія, Словаччина, Грузія, Польща, Румунія, Молдова, Хорватія, США та Ізраїль.

До зеленого списку потрапили: Угорщина, РФ, Білорусь, Домініканська Республіка, Туреччина та Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за рівнем поширення коронавірусу.

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У Польщі за минулу добу зафіксовано 13 628 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 179 осіб. Показник смертності є найвищим від початку пандемії COVID-19.

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