Військові медики отримають премії за лікування хворих на COVID-19

Військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, щомісячно заохочуватимуть грошовою премією.

Як передає Укрінформ, відповідний наказ підписав Міністр оборони України Андрій Таран, йдеться на сайті Міноборони.

За його словами, через певні прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, яка, відповідно до постанови Кабінету міністрів, нараховується працівникам закладів охорони здоров’я Міноборони на період здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

"Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, у тому числі із фонду Міністра оборони України", сказав Таран. Дані виплати нараховуватимуться за період від 2 червня. "Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року", - підкреслив він.

Так само вони виплачуватимуться і в подальшому, у період дії карантинних заходів, встановлених урядом, — зазначив Таран.

Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт з лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати за цим рішенням Міністра оборони відбудуться вже у листопаді.

В Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, з них за добу – 7 014.