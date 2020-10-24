Нападнику на ветерана АТО Дєєва оголосили підозру

Столичні слідчі повідомили про підозру за вчинення хуліганських дій щодо учасника АТО.

Про це інформує поліція Києва, передає Укрінформ.

«Між учасниками дорожнього руху виник конфлікт, у ході якого один із водіїв разом із пасажиром побив іншого водія та його дружину… Одному з них слідчий уже повідомив про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили в поліції, до Печерського райуправління звернувся чоловік із повідомленням про те, що водій та пасажир автомобіля БМВ у ході конфлікту побили водія Audi та його дружину.

Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на вулиці Тютюнника між двома водіями стався дорожній конфлікт через першочерговість проїзду:

«Ми встановили, що чоловіки почали з’ясовувати стосунки щодо можливого порушення Правил дорожнього руху. У результаті один із водіїв з кулаками накинувся на опонента. Згодом у бійку між чоловіками втрутився ще пасажир БМВ та почав бити не тільки водія "Ауді", а і його дружину. Очевидці інциденту викликали поліцію, проте коли правоохоронці прибули на виклик, активні учасники конфлікту втекли з місця події», - сказав Дубров.

Зазначається, що правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили двох осіб, причетних до правопорушення. «Одному з них слідчий Печерського управління поліції уже повідомив про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, у центрі Києва 16 жовтня двоє чоловіків побили ветерана війни на Донбасі Івана Дєєва, який у 2019 році був звільнений із полону.

За даними журналіста Юрія Бутусова, автомобіль Дєєва на перехресті підрізав джип BMW. Ветеран разом із дружиною зробили зауваження водієві, після чого з позашляховика вийшли двоє людей, побили Дєєва і відкинули на землю дружину. Дєєв отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, у дружини – перелом пальця.

При цьому, стверджує Бутусов, один із нападників подав заяву в поліцію, що це Дєєв напав на нього першим.

За словами журналіста, одним із нападників нібито був Юрій Свиридов. Його Бутусов називає "тіньовим мільйонером", кілька разів засудженим вихідцем із Донецька. Іншим нападникам нібито був Павло Степанченко, який теж притягувався до відповідальності.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко 22 жовтня сказав, що правоохоронці проводять розслідування за двома статтями ККУ.

Перша справа порушена за заявою Деєва – за фактом хуліганства. Друга вже за заявою самих нападників – про нібито нанесення їм легких тілесних ушкоджень.

Як зазначив тоді начальник столичної поліції, ймовірним нападникам на Дєєва підозр поки що не висували.