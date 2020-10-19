Донька ветерана, який вчинив самоспалення на Майдані, вимагає зустрічі з Зеленським

Донька ветерана Миколи Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані Незалежності, вимагає зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським.

Такий заклик вона розмістила, опублікувавши відео з церемонії прощання з батьком, яке відбулося на майдані Незалежності 17 жовтня, передає Укрінформ.

За словами Юлії Микитенко, її батько не був ані фанатиком, ані самогубцем. "...Він був воїном. Воїном у душі... І, як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив. І найтрагічніше те, що його досі не почули", - заявила донька загиблого.

Микитенко зазначила, що їй важко прийняти цей батьків учинок, але вона може його зрозуміти, "як і багато інших ветеранів, які мають зараз схожі відчуття". За її словами, наразі ветерани й військовослужбовці "розгублені, у відчаї від того, що відбувається".

"Я теж ветеранка і теж втратила чоловіка на війні. Поховала його і зараз ховаю батька. І так само, як багато інших моїх побратимів і посестер, ми відчуваємо, що нас не чують. І я дуже хочу, щоб влада пішла з нами на діалог... Я хочу, щоб ця плеяда кривава - з Василя Макуха, Олекси Гірняка і тепер Миколи Микитенка - закінчилась", - наголосила Микитенко.

Вона закликала Президента "подивитись в очі" їй та іншим ветеранам.

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Як повідомляв Укрінформ, ветеран АТО Микола Микитенко, який в ніч на 11 жовтня вчинив акт самоспалення на майдані Незалежності, помер вранці 14 жовтня, в День захисника України.

За словами доньки ветерана, її батько пішов на цей вчинок через "незгоду з діями чинної влади, а саме: розведення військ на лінії розмежування і повзучу окупацію Росії".

У суботу, 17 жовтня, на майдані Незалежності відбулася церемонія прощання із загиблим ветераном. Поховання передбачалося у Житомирській області.

За даними громадської організації "Відсіч", у 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.