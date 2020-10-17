На Майдані Незалежності прощаються з ветераном АТО Микитенком

У Києві на Майдані 17 жовтня прощаються з Миколою Микитенком, ветераном АТО, який у ніч проти 11 жовтня підпалив себе на Майдані Незалежності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшли чимало людей. Станом на 10 годину ранку їх понад сотня. Люди принесли квіти. Це ветерани АТО, рідні Миколи Микитенка, активісти, просто кияни.

Прощання відбувається на тому місці, де Микола Микитенко у ніч проти 11 жовтня в однострої з бойовими нагородами вчинив самоспалення на знак протесту проти політики української влади. Тоді ветерана АТО госпіталізували з 97 % опіків тіла. Микитенко помер вранці 14 жовтня, в День захисника України.

На Майдані прощаються із ветераном АТО, який вчинив акт самоспалення / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як зазначила донька ветерана Юлія, її батько чинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.

«Я, його донька, говоритиму від його імені. Він дуже любив життя, історію, Київ, писав вірші», - розповіла вона. І закликала владу почути ветеранів.

Юлія Микитенко повідомила, що батька поховають у Житомирській області.

Як повідомляв Укрінформ, ветеран АТО, який вчинив акт самоспалення на Майдані, Микола Микитенко помер вранці 14 жовтня, в День захисника України.

За словами доньки ветерана, мотиви вчинку батька - суто політичні - незгода з діями чинної влади, а саме: розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії.

За даними громадської організації "Відсіч", у 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.