Помер ветеран АТО, який вчинив акт самоспалення на Майдані

Помер ветеран АТО Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення в центрі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила його дочка Юлія Микитенко у Фейсбуці.

«Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром», - написала вона.

Як повідомлялося, ветеран АТО Микитенко в ніч на 11 жовтня підпалив себе на Майдані Незалежності. Його госпіталізували у важкому стані - із 97% опіків тіла.

За словами дочки ветерана АТО, мотиви вчинку батька - суто політичні. «Незгода з діями чинної влади, а саме: розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить», - зазначала Юлія Микитенко.

За даними громадської організації «Відсіч», у 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.