Ветеран ООС, який учинив спробу самоспалення на Майдані, у комі - ЗМІ

Чоловік, який підпалив себе на Майдані Незалежності у ніч з 10 на 11 жовтня, перебуває в лікарні з опіками третього ступеня.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

У пресслужбі Шевченківського управління Нацполіції в Києві Суспільному повідомили, що чоловік 1971 року народження облив себе запальною сумішшю та підпалив: "У нього 97% опіків тіла. Він госпіталізований до опікового центру. Наразі встановлюються мотиви та причини".

Зазначається, що потерпілим виявився 49-річний фронтовик ООС Микола Микитенко. Як розповіла виданню його донька Юлія, він перебуває у комі.

Читайте також: У Львові активістка облилася бензином та намагалася себе підпалити

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані", - розповіла Юлія Микитенко.

Як указується, за даними громадської організації "Відсіч", у 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

Фото: facebook.com/vidsich