У Львові активістка облила себе бензином та підпалила

У Львові очільниця всеукраїнської громадської організації «Об’єднання добровольців» Олена Живко облила себе бензином і намагалася підпалити, аби привернути увагу до "беззаконня і тиску" на її рідних з боку поліції.

Біля будівлі поліції, де Живко збиралася здійснити самоспалення, про яке оголосила напередодні в Фейсбуці, зібралося близько 200 людей.

Коли Живко облила себе бензином, поліція зреагувала швидко, поліцейські скрутили їй руки, вибили з рук запальничку, і не дали можливості себе підпалити.

На місці чергували поліцейські, служба ДСНС, карета швидкої медичної допомоги.

Напередодні Живко написала на своїй сторінці у Фейсбуці: «О 8 ранку по вулиці Городоцькій, 124 планую облити себе бензином, може тоді Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ - ред.) побачить той беспредєл, який твориться у місті очільником обласного управління поліції Василем Віконським».

Вона розповіла, що її брат відвозив важкохворого батька до Києва на термінову операцію на серці, проте дорогою машину зупинили і брата затримали. Жінка хоче дізнатися, де зараз перебуває її брат і чому його затримали.

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Живко також стверджує, що це вже не вперше здійснюється тиск та залякування з боку поліції щодо неї самої та її родини. У батьків, каже вона, постійно проводять обшуки з незрозумілих причин, нічого не знаходять, але для людей в віці – це стрес.

Також активістка згадала про випадок, коли разом зі співробітником правоохоронних органів випила каву, а потім потрапила до лікарні з анафілитичним шоком та отруєнням. Проте, заявила вона, жодного слідства щодо ймовірного отруєння не велося, хоча вона заяву до поліції написала.

Люди, що прийшли до будівлі поліції, дізнавшись, що справа щодо затримання брата рухається дуже швидко, і вже сьогодні йому мають обрати запобіжний захід в Галицькому суді міста Львова, колоною рушили до суду.

Живко погрожує оголосити безстрокову акцію голодування під стінами Головного управління поліції у Львівській області у разі, якщо її брата не відпустять, а й надалі будуть чинити тиск на активістів та ветеранів російсько-української війни.