Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу

Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу

Укрінформ
Під Верховною Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Чоловіка звуть Ляшенко Юрій, він підприємець з Нової Каховки. На вигляд чоловіку 50-55 років. Шкіра на його плечах і тулубі сильно почервоніла, але вкрай серйозно не пошкоджена.

Йому зараз оглядають медики.

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За словами чоловіка, його родину нібито кілька разів грабували бандити разом з поліцією. Він додав, що щодо своїх проблем звертався до інших представників влади, зокрема і до вищих посадовців ДБР, але якусь допомогу надати, захистити їх змогли вже ексзаступник генпрокурора Віталій Касько і вже ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

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Син чоловіка, який здійснив спробу підпалу, Максим Ляшенко, зазначив, що при Каську і Рябошапці було відкрито кримінальні справи щодо інцидентів, про які вони заявляли, "але далі діло так і не пішло".

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