Під Радою мітингують за відставку Авакова

Під Верховною Радою активісти проводять мітинг щодо відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Участь у заході беруть більше 350 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене особисто вже немає питань до Авакова. Ми знаємо, що цей міністр не змінить ситуації. Ми переходимо в залу парламенту. Аваков має піти", - сказала нардеп Інна Совсун.

Зі свого боку активіст Сергій Стерненко заявив, що важливо виходити на протести, щоб показати, що в Україні не будуть "миритися зі свавіллям".

Більшість учасників акції у медичних масках. На кордоні під ВР висять плакати із надписами "Free Riff", "FreeAntonenko", "FreeDrKuzmenko" тощо.

Під час акції на площі було встановлено символічний "пам'ятник поліцейській реформі" - авто, на якому написано "поліція".

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Площа частково задимлена білим і помаранчевим димом.

Акція «Авакова у відставку» під Верховною Радою / Фото: Юлія Овсяннікова та Олег Давиденко, Укрінформ

Поруч знаходиться поліція діалогу, під ВР стоїть автомобіль поліції. Також під стінами самої Ради знаходяться правоохоронці, зокрема поліцейські і нацгвардійці.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час години запитань до уряду на засіданні у п'ятницю заслухає доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.