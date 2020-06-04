Геращенко прокоментував збір підписів за відставку Авакова

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, коментуючи те, що народні депутати збирають підписи щодо відставки очільника МВС Арсена Авакова, зазначив, що народні обранці мають на це право згідно з законом.

Про це Геращенко сказав, відповідаючи на запитання журналіста на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Окремі депутати Верховної Ради збирають підписи за відставку або недовіру міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Ці депутати мають таке право по закону. Ми відносимося до цього абсолютно спокійно, це демократичний процес», - сказав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.

Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.