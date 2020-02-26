Самопідпал на Банковій: протестувальника забрала “швидка”, в ОП розповіли про його стан

Чоловік, який 26 лютого вчинив самопідпал під Офісом Президента, живий і має опіки легкого ступеня.

Про повідомляє ОП в Telegram.

"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поліція встановлює особу та мотиви самопідпалу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.

"Подія зареєстрована в Печерському управлінні поліції. Встановлюються особа потерпілого і обставини та мотиви такого вчинку", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Раніше повідомлялося, що в Києві 26 лютого на вулиці Банковій, під Офісом Президента, чоловік підпалив себе. Водночас про вимоги чоловіка не повідомлялося.