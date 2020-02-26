Під Офісом Президента чоловік вчинив спробу самоспалення

У Києві 26 лютого на вулиці Банковій, під Офісом Президента, чоловік підпалив себе. Полум'я загасили, але він встиг отримати серйозні опіки.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Щойно на Банковій, під Офісом Президента, чоловік підпалив себе. Полум'я загасили, але він встиг отримати серйозні опіки. Зараз йому надають допомогу правоохоронці. Очікують на лікарів", - йдеться у повідомленні.

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Водночас про вимоги чоловіка не повідомляється.

Укрінформ звернувся до поліції по коментар щодо цієї події.

Оприлюднено також відео з чоловіком, який намагався спалити себе.