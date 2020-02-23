Під Офісом Президента вимагали звільнити Авакова

Під Офісом Президента України у неділю, 23 лютого, відбувся мітинг за звільнення з посади міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На мітингу біля офісу Президента зібралося близько 100 осіб.

Під час акції її учасники заявили про відсутність розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів, зокрема розслідування справ громадської активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета.

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Учасники мітингу намагалися наклеїти на стіну будівлі Офісу Президента плакат з вимогою звільнення міністра МВС. Правоохоронці відтіснили мітингувальників та запропонували їм передати звернення з вимогами офіційним шляхом до канцелярії Офісу Президента. Після цього учасники мітингу розійшлися.

Фото: Тетяна Безрук/hromadske