Ткаченко вестиме переговори з Еuronews про спільний медіапроєкт

Кабінет Міністрів уповноважить міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка на підписання угоди з Еuronews щодо запровадження медіапроєкту «Еuronews Ukraine» у 2021 році.

Про це йшлося на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є пропозиція уповноважити міністра культури та інформаційної політики - власне, мене - розробити проєкт щодо підписання угоди з ТОВ "Еuronews" щодо запровадження медіапроєкту «Еuronews Ukraine» у 2021 році», - сказав глава МКІП Олександр Ткаченко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль позитивно відреагував на це. «Підтримую таке протокольне доручення та прошу внести у протокол», - сказав він.

Як зазначають у МКІП, така ініціатива відомства спрямована, зокрема, на посилення інформаційної безпеки та просування України за кордоном.

Телеканал Euronews є міжнародним, багатомовним засобом масової інформації, який охоплює близько 160 країн світу та висвітлює міжнародні новини з урахуванням поглядів європейської спільноти і з дотриманням принципів незалежності, плюралізму, повноти та об’єктивності інформації.

У МКІП переконані, що співпраця з цим досвідченим ЗМІ дасть змогу розгорнути на вітчизняному медіаринку діяльність новинного центру під брендом Euronews, спрямованого на задоволення інформаційних потреб українського суспільства та висвітлення міжнародних новин суспільно-політичного характеру, а також новин у сфері технологій, бізнесу, культури, туризму, спорту .