Заявки видавців на державні гранти почнуть приймати найближчими днями - Ткаченко

Початок прийому заявок від видавців на отримання фінансової допомоги буде оголошений найближчими днями.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство фінансів погодило порядок надання грантів інституційної підтримки для видавців. Найближчими днями разом з Українським інститутом книги ми анонсуємо старт прийому заявок на отримання фінансової допомоги", - написав керівник МКІП.

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Ткаченко додав, що далі планується затвердити державну стратегію з промоції читання та підтримки сфери книговидавництва.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Ткаченко заявляв, що Міністерство культури та інформаційної політики визначило цілі на 2021-2022 роки щодо розвитку книговидавничої справи.