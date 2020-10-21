Заявки видавців на державні гранти почнуть приймати найближчими днями - Ткаченко
Укрінформ
Початок прийому заявок від видавців на отримання фінансової допомоги буде оголошений найближчими днями.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Міністерство фінансів погодило порядок надання грантів інституційної підтримки для видавців. Найближчими днями разом з Українським інститутом книги ми анонсуємо старт прийому заявок на отримання фінансової допомоги", - написав керівник МКІП.
Ткаченко додав, що далі планується затвердити державну стратегію з промоції читання та підтримки сфери книговидавництва.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Ткаченко заявляв, що Міністерство культури та інформаційної політики визначило цілі на 2021-2022 роки щодо розвитку книговидавничої справи.