Кіпіані оскаржить рішення суду щодо книги про Стуса

Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані разом зі своїм захистом подасть апеляцію на рішення суду першої інстанції щодо заборони продажу книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" до усунення з неї інформації про народного депутата Віктора Медведчука.

Про це Кіпіані написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні - прювєт куму Путіна. Але новий наклад знову буде! Тому раджу робити замовлення або на сайті видавництва Vivat або пишіть мені в месенджер. Ці замовлення будуть відправлені в першу чергу. Ми подамо апеляцію на це ганебне рішення судді Заставенко. Її голос тремтів - соромно було, певно”, - йдеться у дописі.

Зі свого боку адвокат Кіпіані В'ячеслав Якубенко поінформував, що цю книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.