"Стус знову під забороною": реакція соцмереж

"Не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука", - пише автор книги історик та журналіст Вахтанг Кіпіані.

"Так що після рішення суду Медведчук з кожної книжечки фрази ножичками виріже чи його адвокат?" - обурюється журналістка Тетяна Ніколаєнко.

"Стус втретє засуджений в Україні. Через 35 років після загибелі. Через 29 років після здобуття Україною незалежності", - констатує телеведучий Сергій Руденко.

Подейкують, книгу про Стуса розкупили за годину після рішення суду.