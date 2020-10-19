"Стус знову під забороною": реакція соцмереж
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Укрінформ
Дарницький районний суд заборонив продаж книги «Кримінальна справа Василя Стуса» до усунення інформації про Медведчука. Вирок сколихнув соцмережі
"Не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука", - пише автор книги історик та журналіст Вахтанг Кіпіані.
"Так що після рішення суду Медведчук з кожної книжечки фрази ножичками виріже чи його адвокат?" - обурюється журналістка Тетяна Ніколаєнко.
"Стус втретє засуджений в Україні. Через 35 років після загибелі. Через 29 років після здобуття Україною незалежності", - констатує телеведучий Сергій Руденко.
Подейкують, книгу про Стуса розкупили за годину після рішення суду.
"Доведеться знов валити совок. І ми це зробимо", - зазначає народний депутат Володимир В'ятрович.
Back to USSR.— Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) October 19, 2020
В Україні Стус знов під забороною.
Доведеться знов валити совок.
І ми це зробимо. pic.twitter.com/HZ21aBgw09
"Оскільки читати книжку Вахтанга Кіпіані суд не заборонив, будемо її читати. Вголос та пошепки, на самоті та групами", - закликає політичний оглядач Євген Магда.