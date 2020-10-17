Інтернів можна залучати до боротьби з COVID-19 лише під керівництвом лікарів - Степанов

Лікарі-інтерни або студенти 5-6 курсів можуть бути залучені до боротьби з COVID-19, але виключно під керівництвом фахівців.

На цьому наголосив на брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«У нас дійсно достатньо напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються, і зрозуміло, що збільшиться навантаження на наших лікарів, які працюють в лікарнях, в реанімаційних відділеннях. І ми розглядаємо таку можливість, у нас є чітке розуміння, в який спосіб і як саме ми можемо додатково залучати або лікарів-інтернів, або студентів 5-6 курсів», - сказав Степанов.

Водночас він наголосив, що кваліфіковану медичну допомогу можуть надавати виключно спеціалісти – лікарі, які закінчили медичний університет, пройшли відповідну інтернатуру.

Ані лікарі-інтерни, ані студенти медичних університетів не є такими спеціалістами. «Можливість залучення лікарів-інтернів існує, але їх робота може бути виключно під керівництвом лікаря. В інший спосіб це неможливо», - запевнив міністр.

В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за останню добу – 6 410.